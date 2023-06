Śmierć ciężarnej 33-latki. Niedzielski reaguje, są nowe informacje

- To prawo do przerywania ciąży zostało również na moją prośbę doprecyzowane - wskazał Niedzielski na konferencji prasowej zorganizowanej m.in. po śmierci 33-letniej kobiety, pani Doroty z Bochni, która w piątym miesiącu ciąży trafiła do szpitala w Nowym Targu.