Śmierć ciężarnej Doroty. Kolejne fakty w sprawie

W dokumentacji medycznej przy przyjęciu pani Doroty odnotowano całkowite bezwodzie (sytuacja, w której brakuje wód płodowych - red). To był dwudziesty tydzień ciąży. Szanse na przeżycie płodu były minimalne, jeśli nie zerowe. W miarę upływu czasu rosło ryzyko wstrząsu septycznego. Lekarze mieli trzy dni na monitorowanie stanu zdrowia pacjentki i odpowiednie decyzje. Dodatkowo pani Dorocie nie został przedstawiony jej rzeczywisty stan zdrowia i to, jakie są możliwe zgodne z nauką medyczną rozwiązania i co się z nimi wiąże. Pozbawiono ją prawa do decyzji. Ustawa o prawach pacjenta jasno mówi o prawie do informacji i świadomej zgodzie na leczenie. Co więcej, to jedno z podstawowych praw, a zabrakło ich poszanowania.