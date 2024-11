Wygrana Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA może wpłynąć na zmiany w polskiej polityki. - Może to dobry moment, by jeszcze raz wrócić do propozycji wspólnego kandydata, bo sytuacja się zmieniła - powiedział lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. - Z naszej strony, ze strony Trzeciej Drogi propozycja jest taka, by to Szymon Hołownia mógł być wspólnym kandydatem - mówił w Radiu Zet.