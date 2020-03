Koronawirus w Polsce. Tomasz Grodzki: dziurawą tarczę chcemy zamienić na solidną tamę antykryzysową

- Apeluję do marszałek Sejmu Elżbiety Witek, aby zwołała natychmiast posiedzenie Sejmu, a do posłów, aby przyjęli nasze poprawki - mówił prof. Tomasz Grodzki, podkreślając, że chodzi o "zamianę nieskutecznej tarczy na solidną tamę przeciw kryzysowi".

Koronawirus w Polsce. "Trzeba te przepisy usnąć"

- Odrzucimy to co, w tej Tarczy jest najbardziej oburzające, czyli próbę zmieniania polskiego ustroju pod pozorem walki z koronawirusem - mówił Michał Kamiński. - To nie jest miejsce, aby w tym projekcie, zamieszczać przepisy związane ze sprawami wyborczymi. To nie to miejsce, to nie ta pora. Trzeba te przepisy usnąć - dodał senator Krzysztof Kwiatkowski,