Koronawirus w Polsce. Sejm nie zajmie się dziś wyborami korespondencyjnymi

W głosowaniu nad włączeniem projektu PiS do porządku obrad głosowało 459 posłów. 228 było za, 228 przeciw a trzech parlamentarzystów wstrzymało się od głosu.

Koronawirus w Polsce. Kwestia głosowania przełożona na wtorek

Posłowie nie zgodzili się na uzupełnienie porządku obrad o procedowanie ustawy dotyczącej głosowania korespondencyjnego. Pracami nad projektem ustawy Sejm zamie się we wtorek. Posiedzenie zwołano na godzinę 15.

Po głosowaniu na sali plenarnej rozbrzmiały gromkie brawa ze strony posłów opozycji. "Kochani. Mamy to. Zatrzymaliśmy zamach na wolne i demokratyczne wybory. Zjednoczona Opozycja dziś zatrzymała prace nad projektem PiS. Posiedzenie Sejmu do jutra do 15:00 odłożone. Będą próbować jutro" - pisze na Twitterze Michał Szczerba z KO.