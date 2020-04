Koronawirus w Polsce. Michał Dworczyk o pomyśle Jarosława Gowina: nikt go nie poparł

W południe posłowie mają zająć się projektem uchwały autorstwa PiS ws. głosowania korespondencyjnego . Ekipa rządząca domaga się, by wybory prezydenckie 2020 odbyły się 10 maja przy zamknięciu lokali wyborczych. O tę sprawę był pytany szef KPRM Michał Dworczyk. Według niego "w obecnie obowiązującym porządku prawnym nie ma możliwości przesuwania, według uznania, terminu wyborów".

Dworczyk dodał, że "nie jest żadną tajemnicą to, o czym pan powiedział, że premier Gowin i jego formacja ma wątpliwości co do terminu wyborów i sposobu głosowania, który PiS zaproponował". - Ale mam nadzieję że te wątpliwości zostaną rozstrzygnięte, a dzisiaj właśnie w czasie posiedzenia Sejmu uchwalimy możliwość korespondencyjnego sposobu głosowania, dzięki czemu będzie można przeprowadzić bezpiecznie wybory - podkreślił polityk. Zaznaczył, że nie wie, jak wicepremier Gowin będzie dzisiaj głosował ws. głosowania korespondencyjnego.