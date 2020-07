Koronawirus. Polska nie jest sama z rekordem zakażeń. W Europie wracają obostrzenia

Świat cały czas walczy z pandemią koronawirusa. Dobowe rekordy padły w Brazylii, Japonii i na Filipinach. Spośród europejskich krajów sytuacja źle wygląda choćby w Rumunii, gdzie przybyło 1356 zakażonych. To najwyższa liczba od początku epidemii. O 1197 liczba zakażonych zwiększyła się na Ukrainie. I to również jest rekord. Tak jak 615 nowych przypadków w Polsce.

Wyższe niż jeszcze parę tygodni temu liczby nowych przypadków odnotowywane są we Francji, Holandii i Belgii. Sytuacja pogorszyła się również w Hiszpanii, gdzie na początku lipca nie potwierdzano więcej niż 500 przypadków dziennie, a teraz liczba ta wzrosła do ponad 2000. I na takim poziomie utrzymuje się od tygodnia.

Koronawirus w Europie. Obostrzenia wracają w kolejnych krajach

MSZ ostrzega przed wyjazdami. Obostrzenia mogą wrócić również w Polsce

Ostatnio lista krajów, do których MSZ odradza podróży, poszerzyła się o Czarnogórę. Powód? Lawinowy wzrost zachorowań na COVID-19. Najwyższy w regionie. Z tego powodu LOT musiał odwołać rejsy do Podgoricy. Podobnie MSZ odradza wyjazdy do Katalonii, szczególnie do Barcelony i Léridy.