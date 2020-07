Koronawirus. Rząd wprowadzi kwarantannę dla wracających z wakacji?

Koronawirus. Niepokojąca sytuacja w Hiszpanii

Sytuacja epidemiczna w Hiszpanii jest coraz gorsza. Miesiąc temu zniesiono tam stan zagrożenia epidemicznego. Od tego czasu przybyło ponad 18 tysięcy nowych chorych, u których wykryto COVID-19. Władze obawiają się jeszcze większego wzrostu liczby chorych i dlatego zastanawiają się nad ponownym wprowadzeniem części obostrzeń oraz namawiają do tego, by przestrzegać obecnych zaleceń.

Do tej pory polskie władze jedynie zalecały unikania podróży do Katalonii, a szczególnie do Barcelony. Tymczasem Wielka Brytania już nałożyła na swoich obywateli wracających z wakacji w Hiszpanii obowiązek 14-dniowej kwarantanny. Z tego powodu TUI w Wielkiej Brytanii, największy europejski operator turystyczny, poinformował w niedzielę, że postanawia odwołać wszystkie wakacje w Hiszpanii kontynentalnej do niedzieli 9 sierpnia włącznie.