Świnoujście. Mężczyzna nie wychodził 7 lat z domu. Potrzebni byli strażacy z dźwigiem

Wyjątkowy transport pacjenta miał miejsce w poniedziałek przy ulicy Konstytucji 3 Maja w Świnoujściu. Chodzi o 47-letniego mężczyznę, który miał problemy krążeniowo-oddechowe. Lekarze wezwani na miejsce zdecydowali, że trzeba go przewieźć do szpitala. Mężczyzna waży 300 kg i nie można było go w sposób tradycyjny przetransportować. Mieszka na ostatnim piętrze bloku i od siedmiu lat nie wychodził z mieszkania.