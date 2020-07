Koronawirus. Nowe stanowisko WHO ws. pandemii. Organizacja ostrzegła świat

Koronawirus. Nowe stanowisko WHO

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzegła, że pandemia koronawirusa będzie bardziej "jedną wielką falą" niż jedynie "falą sezonową". - To będzie jedna wielka fala. Będzie się trochę wznosić, a następnie opadać - przekazała WHO w komunikacie. Organ ten wcześniej ostrzegał, że latem nie spadnie liczba zakażonych koronawirusem.

- Ludzie wciąż myślą o porach roku. COVID-19 nie zachowuje się jak grypa, która ma tendencję do podążania za sezonowymi trendami. To nowy wirus i on zachowuje się inaczej - powiedziała dr Margaret Harris podczas odprawy w Genewie, a cytuje ją portal standard.co.uk. WHO tym samym studzi zapędy tych, którzy uważają, że w letnich miesiącach nie ma się co obawiać zakażenia koronawirusem.