Korea Północna. Ruch wokół infrastruktury nuklearnej

Pjongjang zamierza wznowić testy rakietowe po fiasku rozmów Trump-Kim - donosi agencja Associated Press. Dowodem na odtwarzanie infrastruktury nuklearnej w Korei Północnej są meldunki agentów Seulu i zdjęcia satelitarne.

Te jednak zakończyły się fiaskiem. Choć w stolicy Wietnamu doszło do kolejnego spotkania Kima z Donaldem Trumpem, to nie przyniosły one spodziewanych postępów.