Szczyt Trump - Kim był skazany na porażkę. Mowa ciała polityków była jednoznaczna

Szczyt w Wietnamie z udziałem Donalda Trumpa i Kim Dzong Una był fiaskiem. Niepowodzenie od pierwszej chwili wisiało w powietrzu. Zdradzały to gesty polityków. – Panowie zachowywali się trochę jak obrażone dzieci w piaskownicy – mówi WP ekspertka mowy ciała.

- Spacer miał przekazać miły komunikat sympatycznego spotkania – przekonuje ekspertka. - W praktyce Kim szedł i luźno machał rękami, co mogło wysyłać sygnał spokoju, opanowania, pewności siebie, jednak nawet raz nie zwrócił się w stronę Trumpa. Ani wtedy, gdy mówił, ani gdy go słuchał. To często wysyła sygnał braku zainteresowania i szacunku.

- W mojej ocenie Kim nie specjalnie przykłada wagę do gestów i niezbyt zgrabnie zachowuje się w obszarze komunikacji niewerbalnej – podkreśla ekspertka. - On nie udawał i całym sobą pokazał brak zainteresowania, tak jakby dawał do zrozumienia, że nie interesują go słowa Trumpa, wie swoje, rozumie, co będzie dalej i nie zamierza podejmować wysiłków, żeby się z porozumieć z prezydentem USA.