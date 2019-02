Fiasko w Hanoi. Trump przegrał. Wygranym są Chiny

Zerwany szczyt w Hanoi potwierdził, że oczekiwania Trumpa i Kima wzajemnie się wykluczają, a Korea Północna nie zrezygnuje z broni jądrowej. Zdaniem ekspertów, największym wygranym są Chiny, które pozostają głównym rozgrywającym.

Od podjęcia przez Donalda Trumpa bezpośednich rozmów z Kim Dzong Unem minęło dziewięć miesięcy. Co się przez ten czas zmieniło? Mniej więcej tyle, co nic.

Kim przelicytował?

- Amerykanie przybyli do Hanoi z konkretną ofertą, z dokumentami gotowymi do podpisu. Ale widać, że Kim poczuł się silny i przelicytował. Musiało dojść do prawdziwej scysji, skoro odwołano nawet wspólny lunch. Skądinąd to też efekt stylu "nowej i śmiałej" dyplomacji Trumpa, który chciał szybko załątwić wszystko. A można było podpisać bardziej skromny dokument o zakończeniu wojny, czy o ustanowieniu misji dyplomatycznych w obu krajach - mówi Sibora. - Trump wiedział, że negocjuje z oszustem, spróbował czegoś nowego, ale i tak wraca z pustymi rękami - dodaje.