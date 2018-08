Kolejny krok KE ws. ustawy o Sądzie Najwyższym. Przepisy niezgodne z unijnym prawem

Komisja Europejska podjęła kolejny krok ws. ochrony niezależności Sądu Najwyższego w Polsce. Odpowiedź władz Polski nie usatysfakcjonowała KE, która uważa, że nasz kraj narusza unijne przepisy. Rząd ma miesiąc na dostosowanie się do zaleceń.

Analiza przeprowadzona przez Komisję Europejską nie rozwiązała wątpliwości, które dotyczą ustawy o SN. Komisja twierdzi, że przepisy są niezgodne z prawem UE, ponieważ naruszają zasadę niezależności sądownictwa i nieusuwalności sędziów. Tym samym KE przystąpiła do kolejnego etapu w sprawie uchybień. Rząd ma miesiąc na zastosowanie się do opinii i dostosowanie do zaleceń. W przeciwnym wypadku sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.