Pytania od Sądu Najwyższego dotarły do Trybunału Sprawiedliwości

Pytania prejudycjalne Sądu Najwyższego wpłynęły dziś do unijnego Trybunału Sprawiedliwości UE. O sprawie poinformował Ireneusz Kolowca z wydziału prasowego Trybunału w Luksemburgu.

Chodzi o pytania prejudycjalne, które w Sąd Najwyższy wysłał w poniedziałek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dotyczą one niektórych przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym (m. in. dotyczących przechodzenia sędziów w stan spoczynku). Sędziowie uważają, że do czasu rozstrzygnięcia, czy nowe założenia ustawy są zgodne z europejskim prawem, powinny być zawieszone. W środę rzecznik i sędzia Sądu Najwyższego Michał Laskowski stwierdził nawet, że w przeciwnym razie prezydentowi może grozić odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu.