Witold Waszczykowski: jesteśmy atakowani za sam fakt istnienia przy władzy

Były szef MSZ przekonuje, że sporu między Sądem Najwyższym a rządzącymi nie rozstrzygnie się na drodze prawnej. Jego zdaniem to spór polityczny, za którego rozwiązanie przyznałby... Nagrodę Nobla.

Zdaniem byłego szefa MSZ to rozstrzygnięcie jest kluczowe, jeśli chodzi o aktualny impas w Polsce. - Od kilku dni trwa spór na temat, jak może to wpływać na sytuację, którą mamy w Polsce, czyli reformę wymiaru sprawiedliwości. To nie jest spór do rozstrzygnięcia na drodze prawnej - podkreślił Witold Waszczykowski. I dodał, że jest to spór polityczny. - Jesteśmy atakowani nie za to, że robimy coś przeciwko Polsce, ale za sam fakt istnienia przy władzy Prawa i Sprawiedliwości - stwierdził.