Rzecznik Sądu Najwyższego: prezydent może stanąć przed Trybunałem Stanu

Michał Laskowski, sędzia i rzecznik Sądu Najwyższego stwierdził, że jeśli prezydent nie zastosuje się do postanowienia SN, złamie prawo. A to - rodzi możliwość postawienia prezydenta przed Trybunałem Stanu.

Rzecznik Sądu Najwyższego w programie "Rzecz o polityce" "gorąco namawiał" Andrzeja Dudę, by postąpił zgodnie z zaleceniem tego organu. W poniedziałek do unijnego Trybunału Sprawiedliwości zostały pytania prejudycjalne dotyczące poszczególnych przepisów ustawy zmieniającej zasady funkcjonowania Sądu Najwyższego. Sędziowie wezwali prezydenta, by do czasu uzyskania odpowiedzi "wstrzymał się" z decyzjami dotyczącymi wysyłania sędziów w stan spoczynku.