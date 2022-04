Kolejna dawka propagandy w reżimowej TV. "Ekspert" twierdzi, że język ukraiński nie istnieje

Tego rodzaju wypowiedzi są usprawiedliwieniem dla ludobójstwa i innych zbrodni wojennych, które Rosja popełnia w Ukrainie. Narracja ta jest również elementem całej polityki Kremla od samego początku inwazji: nieuznawanie niepodległości Ukrainy, określanie jej jako części Rosji. Stoi to w oczywistej i całkowitej sprzecznością z sytuacją rzeczywistą, jednak Władimir Putin usilnie dąży do konstruowania takiego przekazu, aby zmyć z Rosji odpowiedzialność za ostrzały rakietowe, morderstwa, gwałty, tortury i grabieże, których rosyjscy zbrodniarze dopuszczają się wobec ukraińskiej ludności cywilnej. Warto podkreślić, że do mordowania cywilów wzywają sami dowódcy rosyjscy.