Wojna w Ukrainie. Zełenski ujawnił plany Rosji, wspomniał o Warszawie [RELACJA NA ŻYWO]

Trwa 62. dzień inwazji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski ujawnił, jakie są zamiary Rosji. - Okupant pokazał to we wszystkich miastach Ukrainy - podkreślił prezydent Ukrainy i dodał, że to może się wydarzyć m.in. w Warszawie. Z kolei szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow powiedział, że "istnieje realne niebezpieczeństwo wybuchu III wojny światowej". Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.