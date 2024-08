Kluczowe będą najbliższe dni. Izrael na celowniku Hezbollahu

Drugie źródło CNN zaznaczyło, że w przeciwieństwie do ataku Iranu, działania Hezbollahu mogą nie być poprzedzone wyraźnymi sygnałami. Dodatkowo, relacje między Teheranem a Hezbollahem są niejasne – mimo że Hezbollah jest najsilniejszym sprzymierzeńcem Iranu, obie strony mogą się nie zgadzać co do planów ataku.