Kłopoty Trzaskowskiego? Prokuratura wszczyna śledztwo

19 lipca 2022 roku ówczesny wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł wyraził na to zgodę, po czym warszawskie władze postanowiły zaskarżyć jego decyzję do sądu apelacyjnego, który uchylił zarządzenie Radziwiłła. Sprawa trafiła do ponownego rozpatrzenia i wróciła do sądu okręgowego, który ostatecznie przyznał rację ratuszowi.