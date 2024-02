Wyciekł mail ws. wyborów kopertowych? "Kosiniaka rozpracowuję"

"Miejmy z głowy wybory"

Rzekomy skan wiadomości, jaką miał przesłać Agatowski, zawierał argumenty, które przedstawiały wybory kopertowe w pozytywnym świetle. Jak pisał, chodziło o to, by zniechęcić ludzi do tezy "odłóżmy wybory, zajmijmy się wirusem i gospodarką", a przekonać do hasła: "miejmy z głowy wybory, by lepiej zająć się wirusem i gospodarką".