Kamiński i Wąsik mają plan. "Zaskoczymy naszych wrogów"

Kamiński o przymusowym dokarmianiu: Zadano mi cierpienie

Mariusz Kamiński przyznał, że podczas głodówki sporo stracił na wadze. - Sąd zasądził przymusowe dokarmianie. Wczoraj przed południem doszło do tej procedury, co jest dosyć brutalnym procederem - mówił były szef CBA. Dodał, że przez krzywą przegrodę nosową nie dało się mu wprowadzić sondy do nosa, a podejmowane próby były bardzo bolesne.