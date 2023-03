"Kaczyński traci samokontrolę". Narasta bunt w TK przeciwko naciskom prezesa PiS

Teraz takie słowa pod adresem Julii Przyłębskiej i Jarosława Kaczyńskiego padają wprost w rozmowie z Wirtualną Polską. Autorzy chcą zachować anonimowość, ale decydujemy się je omówić, bo to jedyny sposób, by pokazać, jak napięta jest sytuacja wewnątrz Trybunału. Może mieć to poważne konsekwencje w kontekście nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym skierowanej przez prezydenta do Trybunału w trybie kontroli prewencyjnej. Od orzeczenia w tej sprawie zależy przyszłość unijnych miliardów z Krajowego Planu Odbudowy.