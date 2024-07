"Joe, twój czas się kończy". Ekspert o możliwej rezygnacja Bidena

Drugi sygnał to sponsorzy. Czy pieniądze przestaną płynąć do partii? - pyta ekspert. Zwraca uwagę, że w wieczór debaty i zaraz po niej, zebrano ok. 14 mln dolarów, co było pozytywnym sygnałem dla Bidena, jednak już słowa Abigail Disney, wnuczki Walta Disneya o wstrzymaniu darowizn dla Demokratów do czasu wycofania się Bidena z wyścigu prezydenckiego, jest niepokojącym dla niego znakiem. - Demokracja finansów, to jest realny wymiar polityki - ocenia w rozmowie z WP.