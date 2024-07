Sensacyjny sondaż. Tylko jedna osoba jest w stanie pokonać Trumpa

Po fatalnej dla Joe Bidena debacie z Donaldem Trumpem pojawia się coraz więcej opinii, że urzędujący prezydent powinien zrezygnować z ubiegania się o reelekcję. Kto mógłby go zastąpić? Kandydatów jest niewielu i, co więcej, większość z nich, jak wynika z sondażu Ipsos i agencji Reutera, nie ma większych szans w starciu z Trumpem. Jest tylko jedna osoba, która mogłaby z nim wygrać, gdyby zdecydowała się kandydować. To Michelle Obama.