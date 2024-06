Joe Biden na łopatkach po debacie. Na ostatniej prostej wymienią kandydata?

- To był żałosny spektakl w wykonaniu Joe Bidena. Wypadł bardzo słabo. Chyba sami Demokraci się nie spodziewali, że prezydent tak wypadnie. Widać było, że przygotowano go do debaty. Ale co z tego, skoro za bardzo się zawieszał. Jakbym był niezależnym wyborcą i oglądał debatę po raz pierwszy, to Biden nie przekonał mnie do niczego. Trzeba było się wysilić, by zrozumieć o co mu chodzi - mówi Wirtualnej Polsce prof. Bohdan Szklarski, politolog specjalizujący się w amerykańskiej polityce, wykładowca Collegium Civitas.