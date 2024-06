Demokraci powinni zastanowić się, czy nie zmienić kandydata [OPINIA]

Biden powinien być w tej kwestii znacznie bardziej agresywny, zmusić Trumpa do tego, by się tłumaczył, zepchnąć go do defensywy. Choć Biden poruszył temat praw reprodukcyjnych kobiet, to wyraźnie zabrakło mu determinacji, nie wykorzystał jego politycznego potencjału. Powinien też znacznie częściej przypominać widzom, że rozmawia z pierwszym kandydatem na najwyższy urząd w kraju będącym prawomocnie skazanym przestępcą.