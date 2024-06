Zaawansowany wiek będzie nie tylko problemem Bidena [OPINIA]

Biden ma większy problem

Badania konsekwentnie pokazują, że to pytanie jest bardziej politycznie kłopotliwe dla Bidena. W sondażu dla "New York Timesa" z marca tego roku aż 73 proc. ankietowanych stwierdziło, że zgadza się częściowo lub zdecydowanie ze stwierdzeniem, że "Biden jest zbyt wiekowy, by efektywnie pełnić funkcję prezydenta". W przypadku Trumpa podobnie odpowiedziało 42 proc. badanych - to wciąż bardzo duża liczba, ale zdecydowanie mniejsza niż w przypadku urzędującego prezydenta.