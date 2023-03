Problemy Donalda Trumpa. Policja już szykuje się na protesty

Donald Trump może zostać postawiony w stan oskarżenia przez sąd w Nowym Jorku. Z tego też powodu tamtejsza policja i Secret Service przygotowują się do ewentualnych protestów. Wcześniej były prezydent USA twierdził, że we wtorek zostanie "aresztowany" i wezwał swoich sympatyków do wyjścia na ulice.