Czy Macron właśnie otworzył Le Pen drogę do władzy? [OPINIA]

Nie można jednak wykluczyć, że prezydencka większość skończy z wyraźnie słabszym wynikiem niż dwa lata temu, a współpraca Zgromadzenia Narodowego z prezydentem po wyborach będzie jeszcze trudniejsza. Taki wynik radykalnie osłabi Macrona i odbierze prezydentowi inicjatywę w polityce krajowej do końca kadencji. Już dziś zarówno Zjednoczenie Narodowe, jak i lewica ogłaszają "koniec macronizmu" i konieczność otworzenia nowego rozdziału we francuskiej polityce. Choć ze składaniem Macrona do politycznego grobu trzeba poczekać co najmniej do 7 lipca, to widać wyraźnie polityczne zużycie prezydenckiego obozu i rozkład jego poparcia.