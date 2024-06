"To musi się skończyć". Kategoryczne słowa Trumpa wobec Zełenskiego

- Więc lubię go. Ale on jest najlepszym sprzedawcą wszechczasów (...) On właśnie wyjechał cztery dni temu z 60 miliardami. Wraca do domu i ogłasza, że potrzebuje kolejnych 60 miliardów. To nigdy się nie kończy - mówił Trump. Były prezydent USA zapowiedział, że załatwi tę kwestię, zanim jeszcze wejdzie do Białego Domu jako prezydent-elekt. - To musi się skończyć - stwierdził, odnosząc się do swoich deklaracji zakończenia wojny w Ukrainie.