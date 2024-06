Sergey Radchenko: Atakując Ukrainę, Putin popełnił błąd Stalina

Mówi pan, że Zachód jest gotów do zamrożenia wojny, ale dwa miesiące temu w "Foregin Affeirs" pan i Samuel Charap dokładnie opisaliście kulisy negocjacji między Ukrainą i Rosją. Stwierdzacie, że obie strony były gotowe na daleko idące ustępstwa. Rosji najbardziej zależało, by Ukraina przyjęła status państwa nienuklearnego i neutralnego, co de facto oznaczało zrzeczenie się drogi do NATO. Kijów mógłby zaakceptować te warunki, ale tylko w przypadku silnych gwarancji bezpieczeństwa. Wypracowano nawet wspólny komunikat, który miał się stać podstawą przyszłego traktatu pokojowego. Ale Waszyngton i sojusznicy byli "głęboko sceptyczni" co do perspektyw ścieżki dyplomatycznej. Napisaliście: "Zamiast zaakceptować komunikat ze Stambułu i następujący po nim proces dyplomatyczny, Zachód zwiększył pomoc wojskową dla Kijowa i zwiększył presję na Rosję". Czy poszło o gwarancje bezpieczeństwa, których Zachód nie chciał dać Ukrainie, a więc popchnął ją ku dalszej wojnie?