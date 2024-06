Jest odpowiedź z USA ws. propozycji "pokojowej" Putina

Pytany o tę propozycję szef amerykańskiego resortu obrony podkreślił, że Putin nielegalnie okupuje suwerenne terytorium Ukrainy. - Nie ma więc prawa dyktować Ukrainie, co ta powinna zrobić, by doszło do zawarcia pokoju - powiedział Austin w Brukseli, gdzie wziął udział w posiedzeniu ministrów obrony krajów członkowskich NATO.