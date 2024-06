Sondaże na remis. Debata kluczowa. Wyścig wyborczy w USA dostaje przyspieszenia

Spokojny jak Trump

- Ostatnie badania wskazują, że Biden i Trump mają po 46 proc. Jest to wręcz symboliczne. To co może zaskakiwać do tej pory, to dość spokojny przebieg kampanii. Nie było wstrząsów, które wywracałyby przedwyborczy stolik – mówi Wirtualnej Polsce Ryszard Schnepf