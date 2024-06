Panika w sztabie Bidena? "Nikt nie założył, że on nie da rady"

Dr Mirosław Oczkoś zwrócił uwagę na to, że wybory prezydenckie w USA odbywają się w listopadzie, a debata odbyła się już w czerwcu, co "bardzo rzadko się zdarza". - To był ruch, który miał na celu wzmocnić pozycję Bidena. Warunki, które ustalono, były dla niego bardzo korzystne. Tylko prawdopodobnie nikt nie założył, że on nie da rady fizycznie - ocenił. - Wizerunkowo to była katastrofa, a założenie z pewnością było inne - dodał.