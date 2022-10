Jodek potasu. Miejsca dystrybucji w województwie lubuskim

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych już w połowie września rozpoczęła proces przekazywania tabletek z jodkiem potasu do województw. Władze regionów od tego czasu koordynowały dystrybucję środka do samorządów, które następnie wyznaczały lokalizacje dostępne dla mieszkańców w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Jak przekazywał wówczas szef KPRM Michał Dworczyk "polski rząd, jako rząd odpowiedzialny, woli być przygotowany na każdy, nawet czarny scenariusz". Lista miejsc dystrybucji jodu stabilnego w województwie lubuskim została opublikowana na początku października. To ponad 900 obiektów, rozlokowanych na terenie miast i wsi.