Jodek potasu trafił do straży pożarnej. Michał Dworczyk wyjaśnia

Czy należy spodziewać się zagrożenia związanego ze skażeniem radioaktywnym? - Mówiąc o jodku potasu, który jest dystrybuowany po Polsce, on rzeczywiście został dostarczony przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych do wszystkich województw i tam przez wojewodów w oparciu, przede wszystkim o Państwową Straż Pożarną jest przygotowana dystrybucja, ale jest to standardowa procedura, którą należy zastosować - powiedział.