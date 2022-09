Jodek potasu. W jakim celu się go stosuje? MSWiA wydał komunikat

Jodek potasu a płyn Lugola

Jod i jodek potasu to substancje szeroko stosowane w wielu dziedzinach. Można je znaleźć w jodynie - służącej do odkażania ran czy w różnego rodzaju maściach. Oprócz zastosowania medycznego i pozamedycznego, jodek potasu stanowi jeden ze składników płynu Lugola. To środek podawany w 1986 roku po katastrofie czarnobylskiej. Nadwyżki jodu, przyjęte w tym czasie miały uchronić przyswajanie radioaktywnych izotopów w hormony tarczycowe. Późniejsze badania wskazały, że podanie płynu Lugola w tym czasie nie było konieczne.