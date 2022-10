Jodek potasu. Gdzie po lek? Lista punktów dystrybucji w Polsce

Dystrybucja jodku potasu. Zasady

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez rządowe strony, ewentualna dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się po zatwierdzeniu przez władze centralne stosownego rozporządzenia. Wtedy obywatele będą mogli udać się do punktów dystrybucyjnych w celu odebrania stosownej dawki leku. Do tabletek dołączona zostanie informacja dotycząca prawidłowego dawkowania środka oraz jego dystrybucji. Co ważne, po ogłoszeniu uruchomienia centrów dystrybucyjnych, zgłosić do nich będą mogły się osoby przebywające w ich pobliżu - niezależnie od miejsca zamieszkania, pracy, czy obywatelstwa.