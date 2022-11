Jodek potasu. Punkty dystrybucji w województwie dolnośląskim

Już w połowie września 2022 roku w mediach pojawiły się informacje o planie dystrybucji tabletek jodku potasu do samorządów w całej Polsce. W październiku odpowiednie organy rozpoczęły proces wyznaczania punktów, do których należy zgłosić się po jod stabilny. Gdzie szukać takich miejsc w województwie dolnośląskim? To prawie 2,5 tysiąca placówek.