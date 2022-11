Jodek potasu. Gdzie po tabletki w Warszawie? Punkty dystrybucji w województwie mazowieckim

Miejscami dystrybucji tabletek jodku potasu stało się ponad 200 warszawskich szkół podstawowych. W razie wystąpienia skażenia radiacyjnego zostaną one zamienione w magazyny, do których będzie mogła zgłosić się każda osoba dorosła. Co ważne, pobrany z punktów jodek potasu powinien zostać przyjęty zgodnie z instrukcją, która będzie przekazywana w placówkach. Miejscami, w których będzie wydawany jodek potasu staną się: