Miejsca dystrybucji tabletek jodku potasu. Województwo kujawsko-pomorskie

Jodek potasu jest środkiem, który ma blokować wchłanianie przez tarczycę szkodliwego jodu-131. Radioizotop może przedostać się do atmosfery w sytuacji skażenia radiacyjnego. Jodu stabilnego nie należy stosować bez wyraźnego zalecenia służb lub lekarzy "największy sens ma przyjęcie go 24 godziny przed dojściem fali radioaktywnej. Najpóźniej – do 2 godzin po pojawieniu się skażenia. Maksimum – to 8 godzin po pojawieniu się skażenia" - przypomina wojewódzki konsultant w dziedzinie endokrynologii, prof. Roman Junik.