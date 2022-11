Jodek potasu. Punkty dystrybucji w województwie opolskim

Jodek potasu Kędzierzyn-Koźle. Gdzie po lek?

W Kędzierzynie-Koźlu, drugim co do wielkości mieście województwa opolskiego utworzono 13 punktów dystrybucji jodku potasu. Zostaną one uruchomione po decyzji władz centralnych. Lista ich lokalizacji wygląda następująco: