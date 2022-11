Jodek potasu. Punkty dystrybucji tabletek w Wielkopolsce

Informacja o rozpoczęciu działań związanych z przekazaniem do gmin tabletek jodku potasu pojawiła się w mediach pod koniec września 2022 roku. Michał Dworczyk, który był wtedy szefem KPRM wyjaśniał wówczas, że "przygotowana dystrybucja [...] to standardowa procedura, którą należy zastosować". Jednocześnie przypomniał, że jest to działanie prewencyjne, związane z działaniami wojennymi, toczącymi się na terenie Ukrainy. O lokalizacjach punktów dystrybucji jodku potasu informowały później wojewódzkie urzędy.