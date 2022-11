Jodek potasu. Punkty dystrybucji w Małopolsce

Jodek potasu Zakopane. Gdzie zgłosić się po tabletki?

Zakopane to jedno z popularniejszych miast w województwie małopolskim. Zlokalizowano w nim 5 punktów dystrybucji jodku potasu. Co ważne, podczas sytuacji kryzysowej mogą do nich zgłosić się zarówno mieszkańcy Zakopanego, jak i turyści: