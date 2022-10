Jodek potasu. Miejsca dystrybucji w województwie podkarpackim

Jodek potasu to środek stosowany w sytuacji kryzysowej, po uwolnieniu do atmosfery niebezpiecznego jodu-131. Nie należy stosować go prewencyjnie - zażywanie substancji bez zalecenia lekarzy lub służb może powodować niebezpieczne skutki uboczne, w tym doprowadzić do uszkodzenia tarczycy. Przekazane samorządom dawki mają zabezpieczyć mieszkańców i osoby przebywające na danym terenie przed konsekwencjami skażenia radiacyjnego.