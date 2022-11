Jodek potasu. Punkty dystrybucji w województwie śląskim

Jodek potasu to środek, stosowany w celu zahamowania wchłaniania przez tarczycę niebezpiecznego jodu-131. Należy go zastosować wyłącznie po decyzji służb, podjętej po uwolnieniu radioaktywnego radioizotopu do atmosfery - wcześniejsza suplementacja jodu stabilnego, przyjmowanego bez konsultacji z lekarzem może prowadzić do groźnych skutków ubocznych.