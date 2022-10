Jodek potasu. Punkty dystrybucji w województwie zachodniopomorskim

Tabletki zawierające jodek potasu od początku października są dystrybuowane do samorządów na terenie całego kraju. To działanie prewencyjne, które ma pomóc uchronić ludność przed skutkami szkodliwego jodu-131, który może przedostać się do atmosfery w przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Gdzie znajdują się punkty dystrybucji jodku potasu w zachodniopomorskim? To prawie 700 lokalizacji.