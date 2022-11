Jodek potasu. Punkty dystrybucji w województwie łódzkim

Jodek potasu Łódź. Gdzie znajdują się punkty dystrybucji?

Łódź jest jednym z największych miast Polski Centralnej. To stolica województwa, w której znajdują się siedziby władz regionalnych oraz liczne budynku użyteczności publicznej. To właśnie one, w nadzwyczajnych przypadkach, staną się punktami dystrybucji jodku potasu. Na terenie Łodzi wyznaczono łącznie 340 miejsc wydawania tabletek.